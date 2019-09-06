Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Nevşehir'in Haydar Çankaya İlkokulu bahçesinde düzenlenen "Yeni Okul Zili ve Çocuk Şarkısı Tanıtımı" programına katıldı. Selçuk, aylardır bu projenin üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Projede bütün ilkokullarda aynı zilin, aynı şarkının ve şarkı sözlerinin kullanılması için bir hazırlık yaptıklarını belirten Selçuk, şöyle konuştu:

"Bu zili hazırlamamızın temel sebebi, sınıflar ve okullar sadece belirli akademik içeriklerin paylaşılması için değil. Orası bir hayat sahnesi, sınıflarımızdaki, koridorlarımızdaki, okul bahçelerimizdeki her şey eğitimin bir parçası."

"23 Nisan şarkımızı da hazırlayan ekip çalıştı"

Çocuklar için ortak bir okul zili hayata geçirmek istediklerini vurgulayan Bakan Selçuk, şunları söyledi:

"Hem çocuklarımızın teneffüslere çıkarken işitecekleri bir zil hem de aynı melodinin olduğu bir şarkımız var. Şarkımızın bestesini müzisyen Nil Karaibrahimgil yaptı. Sözlerini Şermin Yaşar yazdı. Bu şarkımızın ve okul zilimizin hazırlanmasında daha önce 23 Nisan şarkımızı da hazırlayan ekip çalıştı. Bu bağlamda emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın hizmetine yeni bir faaliyeti sunmuş olmaktan da çok mutlu olduğumuzu belirtmek istiyorum. Burada öğretmenlerimiz ve yöneticilerimizle beraber bunu Nevşehir'de paylaşmaktan da ayrı bir mutluluk duyuyoruz. Hayırlı uğurlu olsun."

Konuşmasından sonra yeni okul zilini tanıtan Selçuk, bir süre sohbet ettiği öğrencilere de çeşitli hediyeler verdi.

İşte çocuklarımın yeni okul zili ve okul şarkısı Bizde müfredat sadece ders kitabı olarak algılanıyor. Oysa çocuğun duyduğu ders zili, teneffüste dinlediği şarkı, duvarda gördüğü pano içeriği, oynadığı oyun da müfredatın bir parçasıdır. #gelecekbiziz pic.twitter.com/8aL7IKnUBh — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) September 6, 2019

Yeni okul zili ve çocuk şarkısının sözleri ise şöyle:

"Merak edip araştıran / Dünyaları keşfedeniz / Aç kapıyı, bekle bizi / Hep beraber gelen biziz,

Kol kolayız el eleyiz / Yoldayız biz gelecek biziz / Oyun biziz, müzik biziz / Koşan biziz, duran biziz,

Yürekteki rengi bulup / Hep yeniden resmederiz / Aç kapıyı, bekle bizi / Hep beraber gelen biziz,

Kol kolayız el eleyiz / Yoldayız biz, gelecek biziz / Tohum biziz, toprak biziz / Güneş biziz, yağmur biziz,

Büyüyüp göklere uzanırken / Çiçeklenip açan biziz / Yarınlara hep baktığın / Bir umutsa aradığın / O da biziz, o da biziz..."

Kaynak: AA