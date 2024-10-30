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Türkiye
AA 30.10.2024 14:59

Edirne'de raylara araç bırakarak tren kazasına neden olan sürücü tutuklandı

Edirne'de kullandığı beton pompası aracını raya terk etmek suretiyle yolcu treninin çarpmasına neden olan sürücü tutuklandı.

Edirne'de raylara araç bırakarak tren kazasına neden olan sürücü tutuklandı

Gözaltına alınan sürücü A.Ş'nin Edirne Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Zanlı sağlık kontrolü sonrası Edirne Adliyesi'ne getirildi.

Savcılık sorgusu sonrası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen A.Ş. "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan tutuklandı.

Edirne'de raylara araç bırakarak tren kazasına neden olan sürücü tutuklandı

Araca çarpan İstanbul - Sofya treninde 35 yolcu vardı

Dün sabaha karşı İstanbul - Sofya seferini yapan tren, Sarıbayır mevkisindeki raylarda bırakılan 06 GF 1026 plakalı beton pompası aracına çarparak durmuş, ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edilmişti.

Ekipler, çarpmanın etkisiyle devrilen araçta kimsenin olmadığını belirlemişti.

Başka bir lokomotifle Ayşekadın Garı’na çekilen trendeki 35 yolcu, kara yoluyla Kapıkule Garı’na götürülmüştü.

Polis, raylarda bırakılan aracın sürücüsünü bulmak için çalışma başlatmış, sürücü A.Ş. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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Edirne Trafik Kazası
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