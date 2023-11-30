Edirne'de freni patlayan midibüs çocuk parkına girdi

Y.A'nın kullandığı Edirne Toplu Ulaşım Sistemi'ne (ETUS) ait midibüsün Şükrüpaşa Mahallesi Anadolu Sokak'ta yokuşu inerken freni tutmadı. Kaldırımı aşan araç çocuk parkının yeşil alanına girerek durabildi.

Aracın savrulması nedeniyle 15 yolcusu bulunan midibüsteki M.K. ve F.A. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı M.K., Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hafif yaralanan F.A'nın tedavisi sağlık görevlilerince olay yerinde yapıldı.

F.A. gazetecilere yaptığı açıklamada, çok korktuğunu ve yolcuların aracın içerisinde sağa sola savrulduğunu anlattı.

Midibüs sürücüsü ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Araç, yeşil alandan itilerek çıkarıldı.