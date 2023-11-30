Çatalca'da lastiği patlayan tanker alev aldı

Yangın nedeniyle bir süre trafiğe kapanan otoyolun İstanbul yönü, çalışmaların ardından kontrollü olarak yeniden açıldı.

Sürücü emniyet şeridine çektiği araçtan inerken, yangın tankeri sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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