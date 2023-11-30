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Türkiye
AA 30.11.2023 12:49

Çatalca'da lastiği patlayan tanker alev aldı

İstanbul Çatalca'da tutkal yüklü tankerin yanması sonucu dumandan etkilenen sürücü hastaneye kaldırıldı.

Çatalca'da lastiği patlayan tanker alev aldı
[Fotograf: İHA]

TEM Otoyolu'nun Çatalca mevkisi İstanbul istikametinde ilerleyen A.Y. idaresindeki tutkal yüklü tankerin patlayan lastiği yanmaya başladı.

Sürücü emniyet şeridine çektiği araçtan inerken, yangın tankeri sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, tankerdeki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Dumandan etkilenen sürücü A.Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın nedeniyle bir süre trafiğe kapanan otoyolun İstanbul yönü, çalışmaların ardından kontrollü olarak yeniden açıldı.

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