Haber Giriş: 6 Nisan 2022 Çarşamba 12:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Edirne'de buğday tarlaları zift altında kaldı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Edirne'de asfalt şantiyesi havuzundaki sızıntı nedeniyle ekili alanlar zarar gördü. Sızıntının önüne geçmek için iş makineleri çalışmaya devam ediyor.
Hasanağa köyü yakınlarındaki bir şantiyede, asfalt havuzunun duvarının yıkılması sonucu asfalt malzemesi çevredeki tarım arazilerinin bir bölümünü kapladı.
Edirne'de asfalt şantiyesinde sızıntı meydana geldi. Zift altında kalan buğday tarlalarını @trthaber görüntüledi. pic.twitter.com/SzUjWvH6CF— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 6, 2022
Firma yetkilileri sızıntının önüne geçmek için iş makineleriyle önlem almaya çalışırken tarım alanına sızan petrol bazlı kimyasal malzemenin üzerinden zaman zaman dumanlar çıktığı gözlendi.
Asfalt malzemesiyle kaplanan bazı buğday ekili alanlar zarar gördü.
Etiketler: Edirne
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