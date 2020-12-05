Haber Giriş: 5 Aralık 2020 Cumartesi 10:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de 5 bin 650 litre sahte içki ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonlarında 5 bin 650 litre şarap ele geçirildi.
Güvenlik güçleri, ilçede sahte şarap üretilip satışının yapıldığını tespit etti.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bidonlar içerisinde 5 bin 650 litre sahte şarap ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.
Etiketler: Sahte İçki
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