Kaza, 22 Kasım günü İzmir Yolu Caddesi Ataevler mevkiinde meydana geldi.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, aniden yola atlayan kediye çarpmamak için yavaşladı. Bu sırada arkadan gelen otomobil, yavaşlayan otomobile çarptı.

Ölen ya da yaralanan yok

Aynı yöne giden iki otomobil de kazaya karıştı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.