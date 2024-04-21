Edirne'de 13 düzensiz göçmen yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler, Havsa'ya bağlı Köseömer köyündeki devriye esnasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Araçtaki 13 yabancı uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlendi.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen araç sürücüsü gözaltına alındı, kullandığı araca el konuldu.
Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.