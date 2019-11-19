Edirne ve İstanbul'da yoğun sis: Görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü19 Kasım 2019 Salı 10:42 - Son Güncelleme 19 Kasım 2019 Salı 10:48
Edirne ve İstanbul'da sis etkili oldu. Görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düşmesi sonucu sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı.
Edirne'de sis sabah saatlerinde etkisini daha da artırdı.
Özellikle yüksek kesimlerde görüş mesafesini 30 metreye düşüren sis, abidesel yapılarda büyüleyici görüntüler oluşturdu.
Hava sıcaklığının 13 derece ölçüldüğü kentte, öğle saatlerinde etkisini azaltacak sisin gün boyu aralıklarla devam edeceği belirtildi.
İstanbul'da da sis etkili oluyor
Sabah saatlerinde kentin bazı noktalarında sis etkisini gösterdi. Kuzey Marmara Otoyolu ile İstanbul Havalimanı bağlantı yollarında görüş mesafesinin azalması nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Arnavutköy'de ise sisin etkisiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hafif ticari araç devrildi. Aracın kaldırılması için çalışmalar sürüyor.
Kaynak: AA