Türkiye

Edirne ve İstanbul'da yoğun sis: Görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü

19 Kasım 2019 Salı 10:42 - Son Güncelleme 19 Kasım 2019 Salı 10:48

Edirne ve İstanbul'da sis etkili oldu. Görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düşmesi sonucu sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı.