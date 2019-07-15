Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda tespit edilen şüphelilerin yakalanması için özel harekat polisinin de desteğiyle belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyona narkotik köpekleri de katıldı

Narkotik köpeğinin katılımıyla adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen biri cezaevi firarisi 16 zanlı yakalandı.

Adreslerde 9 kilogram sentetik uyuşturucu, 16 bin uyuşturucu hap, 500 gram eroin ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 150 bin lira ele geçirildi.

Yakalanan 16 zanlıdan 8'i tutuklandı

Cezaevi firarisi olduğu belirlenen Ş.K. adliyeye sevk sonrası cezaevine gönderildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.D, Y.D, H.E, K.A, M.U, T.T, Y.U. tutuklandı. Diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA