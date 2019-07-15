15 Temmuz 2016'da, FETÖ'nün hain darbe girişimine milletin mücadele azmi sayesinde geçit verilmedi. Mücadele ruhunun yaşatıldığı yerlerden biri de İstanbul Taksim Meydanı'ydı.

Darbe girişiminin 3. yılında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı büyük bir hizmete imza attı. "15 Temmuz Milletin Zaferi" adını taşıyan dijital gösterim merkezi Taksim'de hizmete girdi.

21 Temmuz'a kadar açık

Gösteri merkezi, 650 metrekare kapalı alandan ve 6 bölmeden oluşuyor. Her bir bölmede o geceyi anlatan görüntüler yer alıyor.

Amaç, milletin iradesine yapılan saldırının izlerini unutturmamak. Türkiye'nin dört bir yanından gelen insanlar bugün de tek yürek.

Dijital gösteri merkezinin kapıları, 21 Temmuz'a kadar ziyaretçilerine açık olacak.

Haber: Büşra Çelik

Kamera: Necmi Hastürk