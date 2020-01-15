Davalarda tebligattan kaynaklı gecikmelerin önüne geçilecek. Bildirimler posta yoluyla değil elektronik ortamda yapılacak. Adalet Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, e-Tebligat projesini genişletiyor.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, duruşmalarda davayı uzatan en önemli unsurlardan birinin tebligat olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:

"Vatandaşın tıpkı T.C. Kimlik Numarası gibi ulusal elektronik tebligat sistemine dahil olarak bir tebligat adresi alması, böylece hem mahkemelerden hem idareden gelen tüm tebligattan haberdar olması ve yargının hızlı işlemesi adına dönüm noktası. e-Tebligat sistemine diğer kamu kurumları da dahil oldu."

700 bin ton kağıt tasarrufu sağlandı

Yargı işlemlerinin yapıldığı sistem olan Ulusal Yargı Ağı (UYAP) kapsamında da 80 binden fazla avukat e-Tebligat kullanıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Sistem, fiziki olarak günlerce süren tebligat işlemlerinin e-Tebligat ile saniyeler içinde ilgilisine ulaştırılması üzerine kurgulanmıştır. Böylece adalet sisteminin daha kaliteli işlemesine imkan sağlamış olmaktayız."

1 Ocak 2019'dan bu yana 20 milyona yakın elektronik tebligat gönderildi. 700 bin ton kağıt tasarrufu sağlandı. 210 milyon lira devletin kasasında, vatandaşın cebinde kaldı.

Kaynak: TRT Haber