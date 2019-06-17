Bu sabah saatlerinde Sahil Güvenlik ekiplerince Bodrum açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir teknenin battığı tespit edildi.

Olay yerine arama kurtarma için ilave 2 Sahil Güvenlik Botu, 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi ve Sahil Güvenlik Helikopteri sevk edildi.

Arama kurtarma çalışmaları neticesinde 31 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Teknedekilerin ifadesi doğrultusunda kayıp olduğu belirtilen 9 kişiyi arama çalışması başlatıldı. Dalgıçlar da batan tekne ve çevresinde arama çalışmalarına katıldı. Bodrum Limanı'na götürülen 31 göçmenin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: TRT Haber