Cevdet Yücel idaresindeki minibüs, Aksaray-Ankara karayolu 10. kilometresinde emniyet şeridinde seyreden ve karayollarına ait İlhami A. idaresindeki iş makinesine arkadan çarptı.

Kazada, minibüs sürücüsü ile minibüste bulunan Fadime Yücel, Ayşe Yücel, Elisa Nur Yücel, Abdulkadir Yücel, Seher Çildal ve Göktuğ Çildal yaralandı.

Minibüste sıkışan sürücü ve Fadime Yücel itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan 56 yaşındaki sürücü Cevdet Yücel ile eşi Fadime Yücel’nin sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA