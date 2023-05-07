Düzensiz göçmenlere sahte belge düzenleyen 4 kişi tutuklandı

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenlere yönelik faaliyet yürüttüğü ve resmi belgede sahtecilik suçunu işlediği belirlenen zanlıların yakalanması için harekete geçti.

Yapılan çalışmalarda, düzensiz göçmenler için sahte ikamet belgesi, pasaport ve kimlik hazırlayan şüphelilerin adresleri tespit edildi.

Adreslere baskın düzenleyen ekipler 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda çok sayıda sahte belge, bu belgelerin yapımında kullanılan malzemeler ve dijital materyaller ele geçirildi.

Dijital materyaller üzerinde yapılan incelemede ise sahte kimlik belgelerine ait fotoğraflar, düzensiz göçmenler için düzenlenmiş kimlik bilgileri, Yunanistan'a gidiş rotalarını tarif eden konumlar ve tekne fotoğrafları bulundu.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan 4'ü tutuklandı, 1'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, 2'si ise serbest bırakıldı.