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Kültür-Sanat
AA 07.05.2023 09:59

Kapadokya'ya nisan ayında turist akını

Kapadokya bölgesindeki müze ve ören yerlerini, geçen ay 429 bin 142 turist ziyaret etti.

Kapadokya'ya nisan ayında turist akını

Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, peribacaları, kayadan oyma manastır ve kiliseleri, butik otelleri, yeraltı şehirleri ile çok sayıda tarihi yapıya ev sahipliği yapan Kapadokya'daki turistik merkezleri, geçen ay 117 bin 12'si müze kartlı olmak üzere 429 bin 142 yerli ve yabancı turist gezdi.

Nisan ayında turistlerin en çok ilgi gösterdiği alanların başında 98 bin 949 kişinin ziyaret ettiği Göreme Açık Hava Müzesi geldi.

Listede ikinci sırada, 94 bin 285 turistin gezdiği Zelve Ören Yeri, üçüncü sırada ise 50 bin 931 ziyaretçi sayısı ile Kaymaklı Yeraltı Şehri yer aldı.

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