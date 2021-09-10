Haber Giriş: 10 Eylül 2021 Cuma 14:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzensiz göçmenler otomobil bagajında yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Van'ın Muradiye ilçesinde bir otomobilin bagajında 3 düzensiz göçmen yakalandı.
Van'ın Muradiye ilçesine bağlı Karahan Mahallesi'nde İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Kontrollerde otomobilin bagajında 3 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen bulundu.
3 gözaltı
Göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Göçmenlerin kaçak geçişini organize ettikleri tespit edilen araç sürücüsü ile 2 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
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