Düzce'deki sel felaketinin ardından kayıp 4'ü çocuk 6 kişiden birinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Çarşamba akşamı ve Perşembe gecesi etkili olan kuvvetli sağanaktan sonra Cumayeri, Gölyaka ve Akçakoca ilçelerinde Melen Çayı'nın taşması nedeniyle birçok noktada sel ve heyelan meydana gelmişti. Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi, AFAD, 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri ile helikopterlerin desteğinde köylerde mahsur kalan 227 kişi kurtarılmış, 7 kişi hakkında kayıp ihbarı yapılmıştı.

Yürütülen arama kurtarma çalışmalarında, önceki gün Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım ile Uğurlu köyleri arasındaki dere yatağında kayıp olarak aranan 42 yaşındaki Fatma Töngel'in cesedi bulunmuştu.

Bölgede kayıp 6 kişinin bulunması için yürütülen çalışmalar kapsamında,Düzce Arama Kurtarma Ekipleri (DAKE), bugün Uğurlu köyünün 200 metre yakınındaki bataklık bölgede bir kişinin cansız bedenine ulaştı.

Cansız bedeni bulunan kişinin kimliği belirlendi

Uğurlu köyünün 200 metre yakınındaki bataklık alanda cansız bedeni bulunan kişinin kimliği tespit edildi.

Cesedin, kayıp olarak aranan 53 yaşındaki Cengiz Töngel'e ait olduğu belirlendi. Cengiz Töngel'in önceki gün cesedi bulunan 42 yaşındaki Fatma Töngel'in eşi olduğu öğrenildi.

Çarşamba akşamı ve Perşembe gecesi etkili olan kuvvetli sağanaktan sonra Cumayeri, Gölyaka ve Akçakoca ilçelerinde Melen Çayı'nın taşması nedeniyle birçok noktada sel ve heyelan meydana gelmişti. Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi, AFAD, 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri ile helikopterlerin desteğinde köylerde mahsur kalan 227 kişi kurtarılmış, 7 kişi hakkında kayıp ihbarı yapılmıştı.

Yürütülen arama kurtarma çalışmalarında, önceki gün Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım ile Uğurlu köyleri arasındaki dere yatağında kayıp olarak aranan 42 yaşındaki Fatma Töngel'in cesedi bulunmuştu.

Bölgede, kayıp 5 kişinin bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Düzce'de köylere ulaşım sağlandı

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Hemşin köyünde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile bir araya geldi.

Bölgede çalışma yapan ekiplerden bilgi alan Dağlı, daha sonra arazi aracıyla selden etkilenen Karatavuk köyüne gitti.

Köy meydanında vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunan Dağlı, Karatavuk ile Kurukavak köylerini birbirine bağlayan ve selde yıkılan köprünün olduğu bölgede incelemelerde bulundu.

"Kayıp 5 kişiyi arama çalışmaları 250 kişilik ekiple devam ediyor"

Vali Dağlı yaptığı açıklamada, şu ana kadar kayıp iki kişinin cansız bedenine ulaşıldığını hatırlattı.

Arama kurtarma ekiplerinin bölgedeki çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğünü vurgulayan Dağlı, "5 vatandaşımızı arama çalışması 250 kişilik ekibimiz vasıtasıyla devam ediyor. Ekiplerimiz burada. Kendi gözümle görmek istedim, buradaki vahamet çok fazla. Karatavuk ve Kurukavak köylerini birbirine bağlayan yoldaki 3 köprümüz tamamen gitmiş. Burada dün ulaşım yoktu, şu an çalışmalarla buraya kadar gelebildik." diye konuştu.

Vali Dağlı, içme suyuyla ilgili çalışmaların da devam ettiğini belirterek, "İnşallah en kısa zamanda burada içme suyunu faal hale getireceğiz. Ayrıca taşımayla içme suyu ve gıda ihtiyaçları gideriliyor. İnşallah bu altyapıyı en kısa zamanda toparlayacağız. Selden etkilenen her köyümüze bir yerden de olsa ulaşım sağlamayı hedefliyorduk. Şu an bunu sağladık, kapalı olan yerimiz kalmadı, bundan sonra ikincil yolları zaman içerisinde yapacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA