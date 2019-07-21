Marmara Gölü'nde teknenin alabora olması sonucu göle düşen Nebi Saygı ve Mesut Karakülah'ı arama çalışmalarına sabahın erken saatlerinde devam edildi.

AFAD, Jandarma ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi'nin de destek verdiği aramalarda, su altı ekipleri göle dalış yaptı.

Ekiplerin araması sonucu Saygı ve Karakülah'ın cansız bedenlerine ulaşıldı.

Cesetlerin teknelerle kıyıya getirildiği sırada 13 yaşındaki Mesut Karakülah'ın babası Rauf Karakülah gözyaşı döktü.

Saygı ve Karakülah'ın cesetleri savcılık incelemesinin ardından Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ne olmuştu?

Tekelioğlu Mahallesi mevkisinden dün Marmara Gölü'ne açılan 5 balıkçıyı taşıyan tekne, kıyıdan yaklaşık 2 kilometre açıkta, henüz belirlenemeyen nedenle alabora olmuştu. Göle düşenlerden 3'ü, çevredeki balıkçıların müdahalesiyle kurtarılmıştı.

Diğer 2 kişiye ulaşılamamış, havanın kararmasıyla dün akşam arama çalışmalarına ara verilmişti.

Kaynak: AA