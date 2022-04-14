Haber Giriş: 14 Nisan 2022 Perşembe 10:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'de sahte para operasyonu: 3 gözaltı
Düzce'de 64 adet 50 liralık sahte banknot ele geçirilen operasyonda, 3 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Alay Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, kentte sahte parayla alışveriş yaptığı tespit edilen 3 kişiyi takibe aldı.
Teknik ve fiziki takip sonucu operasyon düzenleyen ekipler, şüphelilerin kullandığı kamyoneti durdurdu.
Kamyonette ve şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 64 adet 50 liralık sahte banknot ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Düzce Sahte Para
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