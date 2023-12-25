Düzce'de otomobil bariyere çarptı, araçtakiler sıkıştı

Kuzey Çevreyolu Kalıcı Konutlar istikametinde seyreden Ö.F.Ş. idaresindeki otomobil, Düzce-Bahçeşehir yol ayrımında kontrolden çıkarak bariyere çarptı.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan T.Y.S. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar otomobilde sıkıştı
Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler, kaza yerinde güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından yaralıları otomobilde sıkıştıkları yerden çıkardı.
Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.