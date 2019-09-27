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Düzce'de kereste atölyesinde yangın27 Eylül 2019 Cuma 21:47 - Son Güncelleme 27 Eylül 2019 Cuma 23:06
Düzce'de kereste fabrikasında çıkan yangın eve sıçradı. Yangında iş yeri üzerinde bulunan 3 katlı ev tamamen kullanılmaz hale geldi.
Konuralp Mahallesi'nde bir kereste atölyesinde sebebi henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler hızla tüm binayı sardı.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.
Yangında ev kullanılmaz hale gelirken, soruşturma başlatıldı.
Kaynak: TRT Haber