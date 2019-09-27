Konuralp Mahallesi'nde bir kereste atölyesinde sebebi henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler hızla tüm binayı sardı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangında ev kullanılmaz hale gelirken, soruşturma başlatıldı.

Kaynak: TRT Haber