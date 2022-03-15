Haber Giriş: 15 Mart 2022 Salı 13:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Durdurulan otomobilde 7,3 kilogram kokain ele geçirildi
İstanbul'da, durdurulan bir araçta yapılan aramada, 14 pakette 7 kilo 322 gram kokain ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurt dışından temin ettikleri uyuşturucuyu İstanbul'da satmaya hazırlanan zanlıları takibe aldı.
Edirne Narkotik Suçlarla Mücadele savcısının talimatıyla Edirne'den takip edilmeye başlanan otomobil İstanbul'da durduruldu.
Araçtaki aramada, 14 pakette 7 kilo 322 gram kokain ele geçirildi.
Sürücü E.D. ve araçtaki Ö.Y. gözaltına alındı.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik
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