Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, il merkezinde ve ilçelerinde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik çalışmalara devam ediliyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Giresun plakalı yolcu otobüsünü şüphe üzerine Van-Erciş karayolu üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında durdurdu.

Durdurulan otobüste, narkotik madde arama köpeği Şila ile birlikte yapılan detaylı aramada, bagaj tabanına zulalanmış vaziyette 182 paket halinde 91 kilo 915 gram eroin ele geçirildi.

Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak S.K, T.B. ve M.Ç, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: TRT Haber