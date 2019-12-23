Uzungöl'de imara aykırı yapıldığı tespit edilen ve imar barışı kapsamına girmeyen 48 yapı tamamen, 17 yapı ise kat eksiltmesi şeklinde olmak üzere toplam 65 yapının yıkımı için harekete geçildi.

Yıkıma başlamadan önce yapı sahipleri yıkıma engel olmak için araçlarıyla yolu trafiğe kapattı. Güvenlik güçleri ise yıkıma engel olmak isteyenlere müdahale etti. Gözaltına alınanlar oldu.

Olayların yatışmasının ardından bölgeye giden iş makineleri kaçak yapıların yıkımına başladı.

Güvenlik görevlileri, çevrede yoğun güvenlik önlemleri alırken, yıkım alanlarına kimsenin girişlere izin verilmiyor.

Kaynak: AA, TRT Haber