Diyarbakır 5 Nisan Mahallesi 718. Sokak'ta "dur" ihtarına uymayan, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi polise ateş açtı.

Saldırıda ağır yaralanan polis memuru 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı. Polis memuru tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerine sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü özel harekat ekipleri saldırganın yakalanması için geniş kapsamlı operasyon başlattı.

Polis helikopteri de operasyona havadan destek veriyor.