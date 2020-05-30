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"Dur" ihtarına uymadı, silahla ateş açtı: 1 polis şehit
[Fotoğraf: AA]
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bir polis memuru silahlı saldırı sonucu şehit oldu. Özel harekat ekipleri geniş kapsamlı çalışma başlattı.
Diyarbakır 5 Nisan Mahallesi 718. Sokak'ta "dur" ihtarına uymayan, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi polise ateş açtı.
Saldırıda ağır yaralanan polis memuru 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı. Polis memuru tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay yerine sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü özel harekat ekipleri saldırganın yakalanması için geniş kapsamlı operasyon başlattı.
Polis helikopteri de operasyona havadan destek veriyor.
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bir polis memuru silahlı saldırı sonucu şehit oldu. Özel Harekat ekipleri geniş kapsamlı operasyon başlattı. Detayları @trthaber muhabiri Merve Şahin aktardı.https://t.co/yIzHkKVoj7 pic.twitter.com/WPTlYyE4yi— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 30, 2020
Etiketler: polis saldırı diyarbakır haberler DiyarbakırSon Güncelleme: 30 Mayıs 2020 Cumartesi 17:06
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