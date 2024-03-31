"Dünyanın en uzun boylu kadını ve adamı" oyunu kullandı

Safranbolu İlçe Seçim Kurulu görevlileri, 27 yaşında olan, 2 metre 15 santimetre uzunluğundaki Gelgi'nin Emek Mahallesi'ndeki evine seyyar sandık götürdü.

Sandık görevlilerinin bilgi verdiği Gelgi, daha sonra oyunu kullandı.

Gelgi, yaptığı açıklamada, üçüncü kez oyunu seyyar sandıkta kullandığını söyleyerek, "Seyyar sandık uygulaması, fiziksel engeli bulunan bireyler için çok yararlı. Ben de geçen yıl 14 Mayıs seçimleri öncesinde okula giderek oyumu kullanmaktaydım. Tabii ki çok kolay bir süreç olduğunu söyleyemeyeceğim. Seyyar sandık tabii ki bize büyük kolaylıklar getirdi" diye konuştu.

"Dünyanın en uzun adamı" ünvanlı Sultan Kösen Mardin'de oyunu kullandı

Mardin'de yaşayan 2 metre 51 santimetre boyuyla "dünyanın en uzun boylu adamı" ünvanına sahip Sultan Kösen, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Mardin'in Derik ilçesinin kırsal Alibey Mahallesi'nde oy kullandı.

Dede köyünde yaşamını sürdüren, boyunun yanı sıra 27,5 santimetre uzunluğundaki el ve 36,5 santimetrelik ayaklarıyla da 2009'da Guinness Rekorlar Kitabı'na giren dev adam Kösen, oy kullanacağı Alibey Köyü İlkokulu'na geldi.

Kösen, okulda 1010 No'lu sandıkta oyunu kullandı.

Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullanan Kösen, seçimin ülke için hayırlı olması temennisinde bulundu.