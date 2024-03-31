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Türkiye
AA 31.03.2024 11:38

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu oyunu Ankara'da kullandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu başkentte kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu oyunu Ankara'da kullandı
[Fotograf: AA]

Bakan Uraloğlu, eşi Ruveyda, kızları Zeynep ve Gülnisa Uraloğlu ile Çankaya'daki Cebesoy İlkokulu'na geldi.

Uraloğlu, oyunu 4567 numaralı sandığa atarken "Vatandaş olarak irademizi sandığa yansıtıyoruz. Seçimler inşallah memleketimiz için hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Bakan Uraloğlu, oylama sonrası da şu değerlendirmede bulundu:

"Uzun bir süreç sonucunda mahalli seçimleri yapıyoruz. Belediye başkanlarımız için oylarımızı kullanıyoruz. Bir yıl içinde ikinci seçim oldu. Memleketimiz için inşallah hayırlı olsun. Bizlere en iyi hizmet edecek insanları Allah nasip etsin. Sükunet içinde geçmesini temenni ediyoruz ki öyle oluyor zaten."

Uraloğlu, okuldan ayrılmadan önce vatandaşlarla da bir süre sohbet etti.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Abdulkadir Uraloğlu Yerel Seçim 2024
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