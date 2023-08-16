Dün başlayan orman yangınları 4 ilde sürüyor

Tüm yurtta etkili olan aşırı sıcaklar orman yangınlarını tetikliyor. Ülkenin pek çok noktasından ardı ardına yangın haberleri geldi.

Bolu

Bolu Göynük'te, Güneyçalıca köyü mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı. Yangına, havadan ve karadan müdahale edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Bolu Valisi Erkan Kılıç'ın yangın alanında incelemelerde bulunduğu belirtildi.

[Fotoğraf: AA]

İlk belirlemelere göre yangının, elektrik hattından kaynaklandığı değerlendirilen nedenle çıktığının kaydedildiği açıklamada, valilik koordinesinde, 2 yangın helikopteri, 1 yangın uçağı, 10 arazöz, 10 su tankeri, 5 İlk müdahale aracı, 2 dozer, 6 hizmet aracı, 4 jandarma personeli, 110 orman personeli, 20 vatandaş ile hem havadan hem de karadan müdahale edildiği belirtildi.

Yangın söndürme çalışmalarının hassasiyetle ve titizlikle takip edildiği bildirildi.

Yayılımı kısmen engellenen yangında havanın kararması ile helikopter ve uçaklarla yapılan müdahaleye ara verildi.

Ekipler, yangının kontrol altına alınması için karadan müdahaleye devam ediyor.

Bingöl

Bingöl'ün Genç ilçesi Servi köyü kırsalındaki ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü.

Yangın söndürme çalışmaları havadan, karadan yürütülen çalışmalarla genişletildi.

[Fotoğraf: DHA]

Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği yangına, 2 helikopter, 4 arazöz, 4 ilk müdahale ve 2 itfaiye aracı, 3 iş makinesi ile Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü, Genç Belediyesi itfaiye ekipleri ve sivil toplum kuruluşu gönüllüleriyle müdahale ediliyor.

Sarp arazide devam eden yangını kontrol altına almak için çalışmalar aralıksız sürüyor.

[Fotoğraf: DHA]

Antalya Akseki'de orman yangını

Kuyucak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı görenlerin ihbarıyla bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede yayılan alevlere 6 helikopter, 5 uçak, 25 arazöz ve 8 su tankeriyle müdahale edildi.

Helikopter ve uçaklar havanın kararmasıyla çalışmalara ara verdi. Bu araçların yerine bölgeye gece görüşlü 2 yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

Helikopterler, denizden aldıkları suyu yanan alanlara taşıyarak söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Yangına, 8 yer ekibi, 34 arazöz, 10 su ikmal aracı, 10 ilk müdahale aracı, 5 dozerle 450 kişilik ekip müdahale ediyor.

Vatandaşlar da seferber oldu

Alevlerle mücadeleye, yakın köylerden gelen vatandaşlar da destek veriyor. Değirmenlik köyünden gelerek ekiplere yardımcı olan Muzaffer Demir, yangını duyduğunda arkadaşlarıyla kamyonete binip bölgeye geldiğini söyledi.

Demir, "Yangını duyduk, 4-5 arkadaş bölgeye geldik. Daha gelenler de oldu. Kısa bir zamanda arabamla buraya geldik. Biz devletimizi, milletimizi seviyoruz. Çalışan insanlardan da fedakarlık bekliyoruz. Vatandaş olarak küreğimle gelmişim ben buraya. Benim için önce vatanım, milletim ve devletim. Devletim varsa ben varım" diye konuştu.

Bayburt

Bayburt'ta dağlık alanda çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor

Merkeze bağlı Helva köyünde henüz belirlenemeyen nedenle dağlık alanda örtü yangını çıktı.

Vatandaşların ihbarıyla bölgeye jandarma, itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Dağlık alana yayılan yangına, arazinin engebeli olması ve rüzgar nedeniyle zor şartlarda müdahale ediliyor.

[Fotoğraf: AA]

Yaklaşık 350 dekar alana yayılan yangının köylülerin de desteğiyle kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Yetkililer, yangının yerleşim yerine sıçrama durumunun henüz söz konusu olmadığını belirtti.

Vali Vekili Göksel Yüksel, İl Jandarma Komutanı Talha Övet ile İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Kaş'ta zeytinlik yangını söndürüldü

Antalya'nın Kaş ilçesi Çayköy Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yakın zeytinlik alanda yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Kaş Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın, evlere ve bitişiğindeki seralara sıçramadan kontrol altına alındı.

[Fotoğraf: AA]

Bölgede tedbir alan jandarma ekibi, alevlerden kurtardığı kaplumbağayı su dökerek serinletmeye çalıştı.

Yangında, zeytin ağaçları zarar gördü.

Afyonkarahisar'da çıkan yangın kontrol altına alındı

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Çatkuyu ile Olucak köyleri arasındaki Anıtkaya mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

Ekiplerce kontrol altına alınan yangında, ardıç ve meşe ağaçları zarar gördü.

Dumandan etkilenen bir orman işçisi hastaneye kaldırıldı.

Denizli'deki yangın kontrol altında

Denizli'nin Acıpayam ilçesi Bademli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Kara ekiplerinin yanı sıra 4 helikopter, 3 uçak, ormana bağlı 30 arazöz, 1 dozer, 150 personel, itfaiyeye bağlı 4 su tankeri ve 6 itfaiye aracı, 50 itfaiye eri ile çalışma yürütüldü.

Ekiplerin yaklaşık 4 saat süren çalışmasının ardından 15 hektar alanın zarar gördüğü belirtilen yangın kontrol altına alındı.

Orman ekiplerinin bölgede bekleyişi sürüyor.

[Fotoğraf: AA]

'Yangının insan kaynaklı çıktığını düşünüyoruz'

Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, yangının insan faktörüyle çıktığını düşündüklerini söyledi.

Hummalı bir gayretin ardından yangının büyümeden kontrol altına alındığını ifade eden Şevkan, "Burada topyekun bir çalışmayla kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları çok şükür sürüyor. Yangın alanı genişlemeden önü kesildi. Bizim daha dikkatli olmamız gerekiyor" diye konuştu.

Ankara'daki yangın kontrol altında

Ankara'nın Çubuk ilçesi Kırsal Eğriekin Mahallesi yakınlarında çıkan yangın, büyüyerek ormanlık alana sıçradı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Çubuk Orman İşletme Şefliği personelinin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü, Ankara Büyükşehir, Çubuk ve Akyurt belediyelerinin itfaiye ekipleri ile iş makineleri yönlendirildi. Yangına helikopterle de müdahale edildi.

Havadan ve karadan yapılan müdahaleyle yangın kontrol altına alındı.

[Fotoğraf: AA]

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Mahalle sakini Erdal Altan, "Çöp kovasının yanında ateş, parlama gördüm, cam kırıklarından tutuşmuş. Hemen itfaiyeye haber verdik ama gelene kadar tutuştu." dedi.

Eskişehir

Eskişehir'in Alpu ilçesinin Taştepe mevkiindeki karaçam ve ardıç ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına havadan ve karadan müdahalede bulunuldu.

14 arazöz, 5 su tankeri, 3 itfaiye aracı, 3 iş makinesi ve 100'ü aşkın personelle yürütülen söndürme çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı.

[Fotoğraf: AA]

Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin de söndürme çalışmalarını takip etti.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.