Düğünlerde ateş eden 41 kişiye 75 bin lira ceza

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı kentte düğün, asker eğlencesi ve spor müsabakalarıyla ilgili kutlamalarda silahla havaya ateş edilmesinin önüne geçmek amacıyla çalışma başlattı.

Düğünlerde silahla ateş edenlere sıkı denetim

Bu kapsamda kırsal kesimde düzenlenen düğün, askere uğurlama ve buna benzer etkinliklere sivil ya da resmi üniforma ile katılan jandarma görevlileri, etkinliklerde başta silahla havaya ateş edilmesi olmak üzere kamu düzenini bozabilecek, insanları tehlikeye atabilecek eylemlere yönelik denetimler yaptı.

İzinsiz düğün ve eğlence düzenleyenlerle bu eğlencelerde silahla havaya ateş ettiği tespit edilen 41 kişiye 75 bin 304 lira idari para cezası uygulandı. Aynı kişiler hakkında ayrıca "Genel güvenliğin tehlikeye sokulması" ve "Emre aykırı davranış" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Denetimlerde ele geçirilen 8 tabanca, 6 av tüfeği ve 5 kuru sıkı tabancaya el konuldu.

Açıklamada, vatandaşlardan düğünlerde havaya ateş edilmesi durumunda 112'ye bilgi vermeleri istendi.