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Türkiye
DHA 29.07.2023 10:00

Düğün konvoyunda drifte 30 bin lira ceza

Nevşehir'de, bir düğün konvoyunda trafiği kesip drift yapan otomobilin sürücüsüne 30 bin 203 lira para cezası uygulandı.

Düğün konvoyunda drifte 30 bin lira ceza

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü önünde meydana geldi. Bir sürücü, düğün konvoyunda otomobiliyle drift attı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine harekete geçti. Olay yerine gelen ekipler, drift yapan sürücünün yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, otomobili ve sürücüsünü tespit etti.

Otomobil sürücüsüne, 'drift yapmak' ve 'sürücü belgesi geri alındığı halde araç kullanmak ve öngörülen sayıda plaka takmamak' maddelerinden toplam 30 bin 203 TL para cezası uygulandı. Otomobil ise trafikten men edildi. Sürücünün drift yaptığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Ayrıca, düğün konvoyunun önünü keserek yolu kapatan araçlardan birinin sürücüsüne ise 'saygısızca araç kullanmak', 'trafik işaret ve levhalarına uymamak' ve 'taşıt yolu üzerinde duraklamak' maddelerinden toplam 1308 TL, bir diğer araç sürücüsüne de 'abartı egzozlu araç kullanmak' maddesinden toplam 4 bin 64 TL para cezası uygulandı.

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