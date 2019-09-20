İstanbul’da geçtiğimiz Pazar günü saat 15:30 sıralarında düğün için toplanan otomobilli bir grup sürücü, damat arkadaşlarıyla Sefaköy’e giderek gelini aldı.

Burada bir süre bekleyen sürücülerden biri, eline aldığı tabanca ile binaların arasında güpegündüz havaya defalarca ateş açtı. Ardından grup, salona gitmek üzere konvoy halinde E-5 karayoluna bağlandı.

Trafiği kesip abartı egzozla gürültü çıkarttılar

Gelin arabası olan cipin sürücüsü, araca bağlı olan polis sirenini açarak yolda seyrederken, magandalardan biri karayolunda meşale yakarak ortalığı dumana boğdu.

Florya mevkiine gelindiği esnada ise aracını durduran sürücünün yanındaki inerek yolu trafiğe kesti. Trafikte yapmadıklarını bırakmayan sürücüler, araçlarında takılan olan abartı egzozlarla trafiğin adeta altını üstüne getirdi.

Karayolunda tabancalarla ateş açtılar

Bunlarla da yetinmeyen sürücülerden biri, konvoy halinde karayolunda seyrettikleri esnada tabanca ile güpegündüz defalarca ateş açtı. Alt geçide girdikleri sırada da ateş eden sürücüler, trafiği birbirine kattı.

Dörtlü sinyalleri yakarak yavaş bir hızda seyreden grup, karayolunda uzun araç kuyruklarının da oluşmasına neden oldu. Magandalar o anları kaydedip ve kaydettirip bir de sosyal medyadan yayınladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, mega kentte adeta terör estiren sürücüleri yakalamak için çalışma başlattı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekiplerince yakalanarak işlem yapılan İdari işlemden sonra Küçükçekmece Adliyesine sevk edilen, 8 sürücüden 6'sı, 3.Sulh Ceza Hakimliğince “kasten genel güvenliği tehlikeye sokmak” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: TRT Haber