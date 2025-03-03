DSİ, Samsun'a 36 milyar lira değerinde 168 tesis yaptı

Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin sahip olduğu su ve sulama tesisleri sayesinde elde ettiği tarımsal ürünlerden dolayı kendi kendine yetebilen ülkeler arasında yerini aldığını dile getirdi.

Son yıllarda yaşanan iklim değişikliği, küresel ısınmanın etkisi ile suyun stratejik öneminin daha da artırdığını belirten Balta, şu bilgileri paylaştı:

"Ülkemizin dört bir yanını su yatırımlarıyla ihya etmeye devam ediyoruz. Samsunlu çiftçilerimizin emeği bereketle buluştu, 560 bin dekar arazi suya kavuştu. Kadim kültürümüzden gelen, suyu koruma ve sürdürülebilir kullanma anlayışımızı, modern tekniklerle birleştirip son 22 yılda Samsun'da inşa ettiğimiz 16 sulama tesisi ile 560 bin dekar tarımsal araziyi sulamaya açtık. Samsunlu çiftçilerimizin emeği bereketle buluştu. Üretilen tarımsal ürünler, milletimize ve memleketimize fayda sağladı. Samsun'a 9 baraj ve bir sel kapanı inşa ettik. Samsun'a son 22 yılda DSİ tarafından 36 milyar lira yatırım yapılarak 168 tesis inşa edildi. Kentte 9 baraj ve bir sel kapanı inşa ederek, toplamda 151 milyon metreküp su depolama hacmine ulaştık."

Samsun'da 3 barajda inşaat çalışmalarının devam ettiğini aktaran Balta, Samsun'un su kaynaklarını değerlendirmek için yeni depolama tesisleri inşa ettiklerine dikkati çekti.

Balta, taşkın kontrol tesisleriyle toprağın korunduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Samsun'da 133 taşkın tesisi inşa ederek 161 yerleşim yeri ve 3 bin 49 dekar alanın taşkın kontrolünü sağladık. 15 taşkın kontrol tesisinin de inşaatları devam etmektedir. Samsun'da Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri kapsamında 3 proje tamamlanarak, toplam 202 bin dekar alanın tescili yapılmıştır. Sahadan aldığımız bu geri dönüşler doğrultusunda yeni projeler üretmeye devam ediyoruz. Samsun'da son 22 yılda 5 Hidroelektrik Enerji (HES) tesisi işletmeye alınarak yıllık 244 milyon kilovatsaat enerji üretimi sağlandı. Samsun'da ekonomik geliri artıracak, milletimizin refah düzeyini yükseltecek, özetle "Türkiye Yüzyılı" idealimizi perçinleyecek projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Bu tesislerin yapımında en büyük destekçimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı'ya şükranlarımı sunuyorum."