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Türkiye
AA 25.10.2023 23:12

Drift yapan sürücüye 20 bin lira para cezası

Ataşehir'de drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 20 bin 342 lira para cezası uygulandı.

Drift yapan sürücüye 20 bin lira para cezası

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, dün bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntü içeriğinde bir aracın İnönü Caddesi'nde drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğünü belirledi.

Ekipler, araç plakasından kimlik bilgilerine ulaşılan sürücü B.B'yi yakaladı.

Karayolları Trafik Kanunu'nun "drift yapmak" maddesinden 20 bin 342 lira idari para cezası uygulanan B.B'nin sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulurken, araç 60 gün trafikten men edildi.

Sürücü hakkında ayrıca ''ulaşım araçlarını kişilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde kullanmak''tan adli işlem başlatıldı.

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