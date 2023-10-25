Anadolu Otoyolu'nda kamyonette 65 kilogram uyuşturucu yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu taşıdığı değerlendirilen kamyoneti Anadolu Otoyolu'nda dronla takip etti.
Sivil ekiplerin de otoyolda takibe aldığı kamyonet, Batı gişeleri çıkışında durduruldu.
Narkotik köpeği "Pako"nun aramalarda yer aldığı operasyonda, kamyonet kasasındaki baza, çekmece ve buzdolabına saklanmış 65,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen kamyonet sürücü M.Ç. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.