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Türkiye
AA 25.10.2023 18:44

Ambulans helikopter yüksekten düşen hasta için havalandı

Şırnak’ta 4. kattan düşen hasta, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Diyarbakır'a sevk edildi.

Ambulans helikopter yüksekten düşen hasta için havalandı
[Fotograf: AA]

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçede yaşayan B.F. (20), 4. kattan aşağı düştü.

B.F'nin düştüğünü gören yakınları genci Cizre Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yapılan ilk müdahalenin ardından vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu ve travma geçirdiği belirlenen hastanın, ambulans helikopterle tıbbi donanımlı bir hastaneye sevk edilmesine karar verildi.

Sağlık ekiplerince hastaneden alınan hasta, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'ndan ambulans helikopterle Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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Sağlık Bakanlığı Şırnak
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