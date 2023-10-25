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Türkiye
AA 25.10.2023 18:42

Çanakkale'de aralarında ihraç askerlerin de olduğu 10 FETÖ'cü yakalandı

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde yapılan operasyonda, aralarında ihraç askerlerin de olduğu FETÖ mensubu 10 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale'de aralarında ihraç askerlerin de olduğu 10 FETÖ'cü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile İl Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün gece Gökçeada'dan yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığında olan FETÖ/PDY terör örgütü üyelerine yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda emekli kıdemli albay E.B, Hava Kuvvetlerinden ihraç kurmay albay E.E.E, üsteğmen H.İ.Y, astsubay üstçavuş N.Ö, astsubay üstçavuş Y.A, Kara Kuvvetlerinden ihraç yüzbaşı S.A ve S.B, B.B, Y.K, K.Y. yakalandı.

Yapılan aramada, 2 dizüstü bilgisayar, 9 cep telefonu, 3 adet USB flash bellek, yaklaşık olarak 2 milyon 940 bin lira değerinde döviz ve Türk lirası ele geçirildi.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü ekipleri, operasyon kapsamında yaptıkları takip sonucu FETÖ/PDY terör örgütü mensuplarının yurt dışına kaçışlarını organize ettiği belirlenen İ.A'yı, insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla Edirne'nin Keşan ilçesinde gözaltına aldı.

Şüpheli, Çanakkale Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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