Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir kavşakta drift yapan 2 sürücünün tehlikeli hareketleri başka bir sürücü tarafından kaydedildi.

Yolda yanlama yaparak hem kendilerini hem de trafiği tehlikeye sokan sürücülerin görüntüleri sosyal medyada tepki çekerken, olayla ilgili polis ekipleri harekete geçti.

16 YK 592 plakalı araç sürücüsü Y.E.K. ile 16 KOR 90 sürücüsü N.M.M.'yi gözaltına alan ekipler, 2 sürücüye toplam 14 bin 90 lira ceza keserek, sürücü belgelerine 2 ay el koydu.

Kaynak: İHA