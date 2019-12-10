Türkiye
Drift yapan 2 sürücüye, 14 bin lira ceza10 Aralık 2019 Salı 10:25 - Son Güncelleme 10 Aralık 2019 Salı 10:31
Bursa'da kırmızı ışıktan kalkarken drift yapan iki sürücüye 14 bin 90 lira ceza kesilerek, sürücü belgelerine 2 ay el konuldu.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir kavşakta drift yapan 2 sürücünün tehlikeli hareketleri başka bir sürücü tarafından kaydedildi.
Yolda yanlama yaparak hem kendilerini hem de trafiği tehlikeye sokan sürücülerin görüntüleri sosyal medyada tepki çekerken, olayla ilgili polis ekipleri harekete geçti.
16 YK 592 plakalı araç sürücüsü Y.E.K. ile 16 KOR 90 sürücüsü N.M.M.'yi gözaltına alan ekipler, 2 sürücüye toplam 14 bin 90 lira ceza keserek, sürücü belgelerine 2 ay el koydu.
Kaynak: İHA
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