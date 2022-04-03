İstanbul Fatih’te, sivil trafik ekipleri, iki sürücünün drift yaptığı görüntüleri sosyal medyada paylaşması üzerine harekete geçti.

Trafiği tehlikeye düşüren araç sürücüsü Eray Tuncay T. ve diğer araç sürücüsü Emirhan M. yakalandı.

İki sürücüye ayrı ayrı olmak üzere herhangi bir zorunluluk olmaksızın karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesinden 9 bin 125 lira, motorlu taşıt sürücü belgesi olmadan araç kullanmaktan 3 bin 674 lira, yine aynı maddeye istinaden kullandırmaktan 3 bin 674 lira, trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak ve zorunluluklara uymamaktan 196 lira ve saygısızca araç kullanmaktan 196 lira idari para cezası uygulandı.

Toplam 33 bin 730 lira idari para cezası uygulanan iki sürücü, adli işlemleri yapılmak üzere polis merkezine teslim edildi.