Knidos Antik Kenti'nde, Selçuk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertekin Doksanaltı başkanlığında sürdürülen kazılarda, M.S. 685-711 yılları arasında kentte hüküm süren Emevilere ait 4 kitabe ortaya çıkarıldı.

40 kişilik ekibin görev yaptığı kazılarda bulunan mermer ve kireç taşından kitabelerde, Emevilerin İstanbul'a yapacakları sefere katılacak komutan ve yöneticilerin isimlerinin yazılı olduğu tespit edildi.

"İslamiyet'in erken dönemine ait"

Kazı Başkanı Prof. Dr. Ertekin Doksanaltı, Knidos Antik Kenti'ndeki kazılarda sürprizlerle karşılaştıklarına dikkat çekerek, "Ramazan ayının ilk gününde Knidos bize güzel bir armağan sundu. Dört yeni Emevi kitabesi arkeolojik kazılarımızda gün yüzüne çıkarıldı. İslamiyet'in erken dönemine ait, Batı Anadolu'daki en büyük kalıntılarını oluşturan bu kitabeler, Emevilerin İstanbul'a düzenlediği üç seferden ikisine katılan boyları, komutanlar ve yöneticilerle ilgili adlar içeriyor" dedi.

Mermer ve kireç taşından dört kitabenin, 15 santimetre ile 1 metre arasında değişen boylarda olduğunu anlatan Prof. Dr. Doksanaltı, incelemelerin sürdüğünü söyledi.