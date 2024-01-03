Çok Bulutlu 10.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 03.01.2024 14:54

Dördüncü kattan otomobilin içine düşen işçi ağır yaralandı

İstanbul Güngören'de, vinç ile malzeme indiren işçi, 4. kattan park halindeki otomobilin arka koltuğuna düştü. Ağır yaralanan işçi hastaneye götürülürken, otomobilde hasar oluştu.

Dördüncü kattan otomobilin içine düşen işçi ağır yaralandı

Olay, Sanayi Mahallesinde bir sokaktaki 4 katlı iş merkezinin en üst katında bulunan ayakkabı imalathanesinde dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, imalathanede çalışan Servet Parlak (52), iş yerinin en üst katından vinç sepeti ile malzeme indirdiği sırada dengesini kaybetti. Parlak, 4. kattan park halinde bulunan otomobilin cam tavanına çarparak arka koltuğa düştü. Gürültüyü duyan işçiler bir süre olayın ne olduğunu anlamaya çalıştı.

Servet Parlak'ın otomobilde hareketsiz yattığını gören işçiler durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Parlak'ı arka koltuktan alarak ambulansa bindirdi.

Ambulans ile Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan ağır yaralı işçinin kafatasında ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken park halindeki otomobilde de hasar oluştu.v

ETİKETLER
İstanbul İş Kazaları
Sıradaki Haber
Batan geminin kayıp 7 personeli 46 gündür aranıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:21
Ailesinin şikayet ettiği uyuşturucu satıcısına 8 yıl 4 ay hapis
16:17
Türk Kızılay'ın gönderdiği yardım malzemeleri tırlarla Gazze'ye ulaştırılıyor
16:14
Bakan Yumaklı: 2023'te 4 milyar 708 milyon lira hibe desteği sağladık
16:06
Hablemitoğlu suikastı davasının firari sanığı Bozkır tutuklandı
15:58
HÜDA PAR'dan yerel seçim açıklaması
15:52
Site otoparkında kaçak kesilmiş 1,5 ton et ele geçirildi
Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlandı
Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlandı
FOTO FOKUS
İran'da art arda 2 patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var
İran'da art arda 2 patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ