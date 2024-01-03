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Türkiye
AA 03.01.2024 14:55

Batan geminin kayıp 7 personeli 46 gündür aranıyor

Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kayıp 7 kişilik mürettebatı arama çalışmaları 46 gündür devam ediyor.

Batan geminin kayıp 7 personeli 46 gündür aranıyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım 2023'te fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı gemideki kayıp personeli arama çalışması yürütülüyor.

Karadan ve denizden gerçekleştirilen arama ve tarama faaliyetlerinde, Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD görevlileri ile diğer ekipler yer alıyor.

Çalışmalara, gemi kazalarına, deniz kirliliğine ve yangınlara karşı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün operasyonel gücünü artıran Nene Hatun Gemisi de katılıyor.

Gemi kurtarma enkaz kaldırma şirketi, Denizcilik Genel Müdürlüğünün kontrolünde arama ve batık geminin enkazını kaldırma çalışmaları yürütüyor.

Bu arada aynı tarihte ikiye bölündükten sonra sürüklenerek karaya oturan Kamerun bayraklı "Pallada" isimli kargo gemisinin söküm çalışmalarına devam ediliyor.

Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım 2023'te Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'ndan çıkarken askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan 5'inin cesedine ulaşılmıştı.

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