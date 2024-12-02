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Türkiye
TRT Haber 02.12.2024 09:30

Dondurucu soğuklar yerini mevsim normallerine bırakıyor

Ülke genelinde yağışla birlikte mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının bugünden itibaren batı ve iç bölgelerden başlayarak mevsim normalleri civarına yükseleceği tahmin ediliyor.

Dondurucu soğuklar yerini mevsim normallerine bırakıyor
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Eskişehir çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur ve sağanak kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

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Yağışların Antalya ve Muğla çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara’nın batısında Kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40 - 60 km / saat) esmesi öngörülüyor.

Dondurucu soğuklar yerini mevsim normallerine bırakıyor

Hafta boyunca hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken günün en yüksek sıcaklık değerleri Ankara'da 13, İstanbul'da 15, İzmir ve Antalya'da 18, Adana'da 21, Diyarbakır'da 14, Samsun'da 17 dereceye kadar yükselecek.

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