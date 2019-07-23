Türkiye, uluslararası hukuktan doğan egemenlik haklarını korumak amacıyla ve Kıbrıs'taki garantör statüsü sorumluluğuyla bölge ülkelerinin attığı tek taraflı haksız adımlara karşı önlemler alıyor.

Milli Savunma Bakanlığından, Doğu Akdeniz'de görev yapan sondaj ve sismik arama gemilerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca kesintisiz refakat edildiği bildirildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan görüntülü paylaşımda, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız, Doğu Akdeniz’de sondaj çalışması yapan gemilerimize; havadan “BAYRAKTAR TB-2 İHA , Deniz Karakol Uçağı ve Deniz Helikopterleri”, suüstünden “Fırkateyn, Korvet ve Hücumbotlar”, sualtından “Denizaltılar” ile sürekli ve kesintisiz refakat ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: TRT Haber