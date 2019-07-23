Yazılı sınavdan önce soruları aldılar, mülakat hazırlıklarını örgüt evinde yaptılar, düşük İngilizce seviyesiyle diplomat oldular. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Dışişleri Bakanlığındaki personel alımlarına ilişkin başlatılan soruşturmada itirafçı ifadeleri ortaya çıktı.

31 kişinin tutuklandığı soruşturmada 15 diplomat etkin pişmanlıktan faydalanarak itirafçı oldu. İfadelerinde FETÖ'nün bakanlığa sızmak için uyguladığı yöntemler anlatıldı.

Sınav öncesi soruları aldıklarını itiraf ettiler

İtirafçı diplomat M.T:

"2011 yılında örgütteki sorumlum tarafından sınavlara hazırlandım. Ankara’da beni bir eve yerleştirdiler. Sınav soruları da Kur’an-ı Kerim’e el bastırılarak bize verildi"

Mülakatlara örgüt evlerinde hazırlandılar

Fetullhaçı Terör Örgütü'nün sözde yöneticileri, Dışişleri Bakanlığına yerleştirmek istediği adayları ayrı bir örgüt evine götürerek orada çalıştırdı.

İtirafçı diplomat Y.Ş:

"Takım elbise giyerek sözlü mülakata hazırlandık. Haftalık kompozisyonlar yazıp ezberledik. Cevapları işaretlenmiş 100 soru verildi. Böylece Dışişleri Bakanlığı sınavlarına girerek kazandık"

Soruşturma dosyasında Bakanlığın hazırladığı rapor da yer aldı. Daha önce ODTÜ ve Boğaziçi gibi üniversitelerin mezunlarının girdiği pozisyonlara, Fatih Üniversitesi başta olmak üzere FETÖ'ye yakın üniversitelerin mezunlarının alındığı belirlendi.

1 katrilyonda 1 ihtimal: Sınavda aynı kompozisyonları verdiler

Bu kişilerin İngilizce seviyelerinin düşük olduğu, sınavda teslim edilen İngilizce kompozisyonunun metinlerinin de aynı olduğu bilirkişi tarafından tespit edildi. Aynı kelimelerin art arda denk gelme olasılığının 1 katrilyonda 1 ihtimal olduğu vurgulandı.

FETÖ ile bağlantılı olan ancak henüz deşifre olmamış bazı diplomatların da itirafçıların ortaya çıkmasının hemen ardından yurtdışında görevli oldukları elçilik ve konsoloslukları terk edip, kaçtıkları kaydedildi.

Kaynak: TRT Haber