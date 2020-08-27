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Domatesleri ayaklarıyla ezen kişinin çalıştığı firmanın faaliyetleri durduruldu
Balıkesir'de salça fabrikası çalışanı, domatesleri ayaklarıyla ezerek dans ettiği görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Bunu üzerine firmaya 13 bin 900 lira ceza kesildi, işletmedeki 8 ton salça da imha edildi.
Altıeylül ilçesi Köseler Mahallesi'nde, salça üretilen bir firmada çalışan bir kişinin, dans ederek domatesleri ayaklarıyla ezdiği görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.
Bu görüntüler üzerine, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Altıeylül Belediyesi zabıta ekipleri, işletmede inceleme yaptı.
İşletme kaydı olmadığı belirlenen firma sahibine 13 bin 900 lira ceza kesildi. İş yerindeki yaklaşık 8 ton ürün de imha edildi.
İnsan sağlığı ve gıda güvenliği açısından tehlike oluşturması sebebiyle işletmenin faaliyeti durduruldu.
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