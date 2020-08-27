Haber Giriş: Kaynak: AA
Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü
Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Göcek Mahallesi Taşbaşı mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına, Fethiye, Dalaman ve Ortaca ilçelerinden 12 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 5 tanker, itfaiye ekipleri ve çok sayıda yangın söndürme işçisiyle müdahale edildi.
Ekiplerin yoğun mücadelesi sonucu kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Etiketler: Muğla orman yangını Fethiye göcekSon Güncelleme: 27 Ağustos 2020 Perşembe 00:05
Son Haberler
- 00:44
- 00:51
- 00:36
- 00:26
- 23:57
Sıradaki Haber
Erzurum'da arazi kavgası: 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz