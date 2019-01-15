Dolandırıcılar yine telefon tuzağını kullandı. Telefon açtıkları kişileri çeşitli bahanelerle etki altına aldılar. Daha sonra da kapılarına kadar gidip para ve ziynet eşyalarını aldılar.

Hedeflerinde yaşlı ve emekliler vardı. İstanbul, Ankara, Konya ve Muğla'da 31 kişiyi aynı yöntemle dolandırdılar.

Çete, kimlik bilgilerinin zor tespit edilmesi nedeniyle teslimat için yabancı uyruklu kişileri seçti.

5 milyon liralık vurgun

Kendilerini telefonda polis veya savcı olarak tanıtan şebeke üyeleri bu yöntemle onlarca vatandaşı dolandırdılar ve 5 milyon liralık vurgun yaptı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği şikayetler üzerine harekete geçti.

İstanbul, Bursa, İzmir ve Şanlıurfa'daki eş zamanlı operasyonlarla ikisi kadın 17 kişi gözaltına alındı. Para, ziynet eşyaları, 6 lüks araç ve bir daireye el konuldu.

Kaynak: TRT Haber