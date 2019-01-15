Malatya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya'dan batı illerine uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştirileceği bilgisine ulaştı.

Narkotik ekipleri, çevre yolunda durdurulan bir yolcu otobüsünde narkotik köpek eşliğinde yaptıkları aramada, otobüsün bagaj kısmına gizlenmiş 116 pakette 58 kilo 925 gram eroin ele geçirdi.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan biri "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma" suçundan çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA