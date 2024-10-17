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Türkiye
TRT Haber 17.10.2024 13:17

Dolandırıcılık operasyonuyla ilgili iddianameye TRT Haber ulaştı

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonuna ilişkin iddianame tamamlandı. 24 sanığın değişen sürülerde toplam 360 yıla kadar hapsi istendi. İddianamenin detaylarına TRT Haber ulaştı...

Şeyma Vural
Şeyma Vural

Terör suçuna karıştıklarını iddia ettiler. Adlarını temize çıkaracaklarını söylediler.

Soruşturmayı, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçlarını Soruşturma Bürosu Savcısı Nihat Özcan yürüttü.

Hazırlanan iddianamede kendilerini savcı, hakim, polis olarak tanıtan dolandırıcıların yöntemlerine yer verildi.

Ses kayıtlarına TRT Haber ulaştı

Dolandırıcıların ilk adımı iletişim ve kimlik bilgilerine ulaştıkları mağdurları arayarak terörle mücadele suçuna karıştıkları yalanıyla korkutmak.

Dosyadaki ses kayıtlarına TRT Haber ulaştı. Kayıtlar dolandırıcıların mağdurları nasıl kandırdığını ortaya koydu.

İkna için mağdurlara kimlik bilgileriyle ilgili sahte belgeler bile gönderdiler. Mağdurların hesaplarındaki paraları üçüncü kişilerin adına kayıtlı banka hesaplarına göndermeye ikna ettiler.

Para alışverişi kayda alındı

İhbar ve istihbarat üzerine dolandırıcılara teknik ve fiziki takip başlatıldı. Şüpheliler anbean izlendi. Para alışverişi emniyet birimlerince kayda alındı.

Örgütlü nitelikli dolandırıcılık suçundan 22'si tutuklu 24 sanık hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede örgüt yöneticilerinin 144 yıldan 360 yıla kadar,, üyelerinin ise 10 yıldan 72 yıla hapsi istendi. 

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